Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с подозреваемым на Калужском шоссе.

В Москве полицейские изъяли из незаконного оборота более 800 граммов эфедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на Калужском шоссе. При проверке документов пассажир транспортного средства заметно нервничал, в результате чего было принято решение о личном досмотре. В ходе обысков в сумке гражданина были обнаружены и изъяты 12 свертков с эфедроном внутри. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА