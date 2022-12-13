В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро

Ирина Волк рассказала о случае на станции "Алексеевская".

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд и платформу столичного метрополитена. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Его мотивы остаются неизвестными. Камера видеонаблюдения зафиксировала как гражданин сначала открыл пожарный кран, затем развернул шланг, после чего начал заливать водой все вокруг. Совершив преступление мужчина сбежал. За инцидентом наблюдали остальные пассажиры. Они объяснили, что злоумышленник находился на станции "Алексеевская" Калужско-Рижской линии метро.

Мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся. В кратчайшие сроки нарушитель общественного порядка был задержан. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

На фигуранта дела оперативники составили протокол о мелком хулиганстве. По решению суда местному жителю было назначен административный арест на 10 суток.

Станцию метро "Политехническая" временно закрывали из-за проблем с эскалатором.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, МВД России