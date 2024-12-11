В Москве подростки осуждены за поджог чужого имущества

Несовершеннолетние наказаны обязательными работами.

На территории российской столицы двое подростков осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Такие данные предоставили в Telegram-канале сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры судебная инстанция приговорила 16-летних жителей Московской области к 140 часам обязательных работ для каждого из фигурантов расследования. Молодые люди признаны виновными по части 2 статьи 167 УК РФ. Следствие установило, что ранним утром 20 июня 2024 года двое несовершеннолетних прибыли на улицу Большая Филевская. Действуя группой лиц по предварительному сговору, пока один из них наблюдал за ситуацией вокруг места преступления, второй - облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль марки BMW. Далее юноша поджег транспортное средство.

Причинен ущерб владельцу транспортного средства на сумму свыше 15,5 млн рублей, а также причинены повреждения еще двум стоящим рядом автомобилям на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. пресс-служба прокуратуры по Москве

Напомним, что подсудимые вину в совершении преступления признали.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы