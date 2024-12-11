В Перми при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Спасатели вынесли из горящего помещения людей.

На территории города Пермь во время пожара погибли три человека Известно, что пламя распространилась по жилому зданию, расположенному по улице Болотная, а также по пристройке к дому. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны в социальных сетях. Сотрудники ГУ МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух несовершеннолетних. Воспламнение локализовано на 64 квадратных метрах. На месте происшествия работают 54 специалиста личного состава и 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог.

Сотрудники вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. К сожалению, женщины 25, 50 лет и 5-летний мальчик погибли. За жизнь 8-летней девочки боролись врачи, спасти ее также не удалось. сообщение ГУ МЧС РФ

Установление обстоятельств гибели людей во время пожара контролирует прокуратура Ленинского района города.

В Иркутской области потушили пожар на территории лесопромышленного комплекса.

Фото и видео: ГУ МЧС России