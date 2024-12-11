В Иркутской области потушили пожар на территории лесопромышленного комплекса, Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Усть-Илимске. Поступило сообщение о возгорании в сортировочном цеху на промплощадке. Площадь огня составила 2 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 32 специалиста и девять единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге потушили пожар в магазине автозапчастей.
Видео: МЧС России
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