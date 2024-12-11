В тушении огня участвовали 44 специалиста и 14 единиц техники.

В Екатеринбурге потушили пожар в магазине автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 5 февраля в Саранинском переулке. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 44 специалиста и 14 единиц техники. Специалисты не допустили распространения огня на часть склада, где хранились емкости с маслом и антифризом.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар в химчистке для автомобилей.

Видео: МЧС России