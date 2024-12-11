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В Красноярском крае потушили пожар в химчистке для автомобилей

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Площадь огня составила 725 квадратных метров.

В Красноярском крае потушили пожар в химчистке для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Березовка. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании, внутри которого находились легковые автомобили. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали две машины. Площадь огня составила 725 квадратных метров. В его тушении участвовали 30 специалистов и девять единиц техники. Также сообщается, что 14 машин сгорели в результате пожара.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена.

Видео: МЧС России

Теги: красноярский край, мчс россии, пожар, химчистка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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