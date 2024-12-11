Площадь огня составила 725 квадратных метров.

В Красноярском крае потушили пожар в химчистке для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Березовка. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании, внутри которого находились легковые автомобили. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали две машины. Площадь огня составила 725 квадратных метров. В его тушении участвовали 30 специалистов и девять единиц техники. Также сообщается, что 14 машин сгорели в результате пожара.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена.

Видео: МЧС России