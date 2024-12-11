В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена

Ангар по производству полиэтилена загорелся на территории Екатеринбурга, в поселке Полеводство на улице Трактористов. Площадь воспламенения составила 2,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны по Свердловской области. В ликвидации последствий пожара задействованы 50 человек личного состава и 17 единиц техники.
Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7:04 (05:04 по времени Москвы) огнеборцы локализовали пожар.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Запрет выхода на лед водоемов в Петербурге продлен.
Фото и видео: Telegram-канал МЧС Свердловской области
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