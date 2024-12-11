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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена

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Пламя успешно локализовано.

Ангар по производству полиэтилена загорелся на территории Екатеринбурга, в поселке Полеводство на улице Трактористов. Площадь воспламенения составила  2,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны по Свердловской области. В ликвидации последствий пожара задействованы 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7:04 (05:04 по времени Москвы) огнеборцы локализовали пожар.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Запрет выхода на лед водоемов в Петербурге продлен.

Фото и видео: Telegram-канал МЧС Свердловской области

Теги: гу мчс, екатеринбург, регионы, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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