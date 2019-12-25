Сергей Собянин объяснил, зачем нужна эта мера городу.

В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Такое заявление сделал глава российской столицы на совещании у президента Владимира Путина. По словам Сергея Собянина, такая мера позволит нормально функционировать учебным учреждениям региона.

Будем искать подходы. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ. Сергей Собянин, мэр Москвы

В настоящее время подобный эксперимент уже проводится в торговых центрах и МФЦ города. Мэр уверен, что экспресс-тестирование является эффективной мерой по выявлению заболевших коронавирусной инфекцией. Через одну или две недели местное правительство рассчитывает развить эту инициативу до масштабной системы.

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Фото: Kremlin.ru