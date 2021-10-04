Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Теперь благодаря данной магистрали, можно комфортно пересечь Москву с востока на запад, минуя центр.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

Собянин отметил, что мало построить отдельные магистрали, важно их связать воедино. Теперь благодаря данной магистрали, можно комфортно пересечь Москву с востока на запад, минуя центр.

При этом Собянин сообщил, что Северо-Восточная хорда построена уже на 80%. Всего в 2022-2023 годах планируется построить более 190 км дорог.

Строительство транспортной связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд было начато в апреле 2019 года и завершилось на девять месяцев раньше срока.

Ранее в Москве после благоустройства открылся парк на Павелецкой площади.

Видео: mos.ru