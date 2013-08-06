В Москве после благоустройства открылся парк на Павелецкой площади

Сергей Собянин центральную часть нового парка.

На открытии Собянин отметил, что "на Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы". Чтобы завершить реконструкцию власти нашли нового инвестора.

В ходе работ поменяли схемы движения общественного транспорта и реконструировали трамвайные пути.

В парке площадью три гектара разбили зеленые зоны с искусственными холмами и дорожками из натурального камня. Также тут есть открытый амфитеатр и световой фонтан. На площади возвели пятиэтажный подземный комплекс с торговым центром и паркингом.

Строительную готовность комплекса оценивают в 90%, полностью завершить реконструкцию Павелецкой площади планируют до конца года.

Ранее в Москве открыли памятник борющимся с пандемией врачам.