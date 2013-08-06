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Вчера, 22:02
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В Москве после благоустройства открылся парк на Павелецкой площади

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Сергей Собянин центральную часть нового парка.

На открытии Собянин отметил, что "на Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы". Чтобы завершить реконструкцию власти нашли нового инвестора.

В ходе работ поменяли схемы движения общественного транспорта и реконструировали трамвайные пути.

В парке площадью три гектара разбили зеленые зоны с искусственными холмами и дорожками из натурального камня. Также тут есть открытый амфитеатр и световой фонтан. На площади возвели пятиэтажный подземный комплекс с торговым центром и паркингом. 

Строительную готовность комплекса оценивают в 90%, полностью завершить реконструкцию Павелецкой площади планируют до конца года.

Ранее в Москве открыли памятник борющимся с пандемией врачам.

Теги: москва, парк на павелецкой площади, собянин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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