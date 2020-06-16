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В Москве планируют выпустить "зеленые" облигации для населения
Сегодня, 10:42
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В Москве планируют выпустить "зеленые" облигации для населения

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В мае Москва разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей.

В Москве власти до конца 2021 года планируют выпустить "зеленые" облигации для населения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что выпуск таких облигаций позволит москвичам поучаствовать в так называемой "зеленой" повестке, облигации обеспечат также гарантированный доход.

Ефимов подчеркнул, в мае этого года Москва первая среди регионов России разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей. При этом объем заявок превышал предложение в 1,2 раза.

Объем выпуска "зеленых" облигаций может составить 5 млрд рублей, а срок погашения бумаг – два года.

Ранее мы писали, что "Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета. 

Фото: pixabay 

Теги: власти москвы, зеленые облигации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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