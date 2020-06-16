Власти предлагают работодателям сделать рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра и до полудня вместо привычных 8-10 утра.

Московские власти предложили работодателям изменить время начала рабочего дня. Об этом заявил в своей колонке на едином транспортном портале заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов уточнил, что так работают многие предприятия Германии и Канады. Заместитель мэра подчеркнул, что это благоприятно скажется на обеспечении социальной дистанции в общественном транспорте. Он также напомнил, что осенью в Москве стартует пилотный проект, по которому планируется снижение стоимости проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик. Если эксперимент пройдет успешно, это позволит перераспределить нагрузку на перегоны. Возможно опыт распространят на другие станции метро.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что глава Минздрава допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года.

Видео: Youtube/Anton V.