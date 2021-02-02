В Москве перекроют ряд улиц вокруг Мосгорсуда 2 февраля

Об этом сообщили в пресс0службе ГУ МВД России.

В Москве 2 февраля перекроют ряд улиц вокруг Мосгорсуда, в котором в этот день будет рассматриваться вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Об этом сообщили в пресс0службе ГУ МВД России.

Движение будет ограничено по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

С 9.00 на улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917 также перекроют движение. Закроют от проезда также улицы 1-ю Бухвостова от улицы 3-й Бухвостова до улицы 2-й Бухвостова.

Ранее Кисилев объяснил появление фильма о дворце в Геленджике на "России-1". Ведущий уверен, что "необычные объекты" необходимо строить на территории России, и резко ответил людям, которые обрушились с критикой на состоятельных людей после выхода фильма Алексея Навального.

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