Отмечается, что ранее у него была судимость.

В Москве перед судом предстанет обвиняемый в нападении на пассажира метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на станции метро "Лухмановская" произошел конфликт между двумя пассажирами, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов своему оппоненту. Затем обвиняемый поднял выпавший из рук потерпевшего телефон и скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции метрополитена установили личность нападавшего менее чем за сутки. Отмечается, что ранее у него была судимость. Его задержали на следующее утро и доставили в отдел.

Ранее мы сообщали, что в Дмитрове полицейские задержали мужчину, избившего в автобусе пожилого человека.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА