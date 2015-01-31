Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Дмитрове полицейские задержали мужчину, избившего в автобусе пожилого человека. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в салоне рейсового автобуса. Между 66-летним мужчиной и другим пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удары пожилому человеку по голове. После этого злоумышленник скрылся, однако сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии полицейские задержали курьеров, забиравших сбережения пенсионеров в интересах мошенников.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА