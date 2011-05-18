В Мордовии полицейские задержали курьеров, забиравших сбережения пенсионеров в интересах мошенников

Ирина Волк рассказала о раскрытии преступной схемы в регионе.

Российские правоохранительные органы из отделения "Чамзинский" Республики Мордовия задержали двух жителей города Тольятти. Мужчины подозреваются в попытке совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что злоумышленники выполняли функции курьеров в криминальной схеме, организованной телефонными аферистами.

Те звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Так как в происшествии якобы пострадали другие люди, требовали срочно компенсировать расходы на лечение, чтобы таким образом избежать уголовной ответственности. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Жительница Дубенского района, которой позвонили мошенники, распознала преступные уловки и обратилась в полицию. Оперативники дали рекомендацию пожилой женщине следовать указаниям афериста. Россиянка сообщила звонившему, что готова передать всю имеющуюся у нее сумму денег. Далее операции проводились под наблюдением сотрудников полиции. В результате в момент получения денежных средств двое молодых людей были задержаны. Оперативники установили, что несколько часов до этого они совершили аналогичное правонарушение в населенном пункте Иорга. Преступники смогли забрать у пенсионерки сто тысяч рублей. По факту инцидентов ведутся уголовные дела по статьям 30 и 159 УК РФ. На текущий момент полиция изъяла у курьеров похищенные у граждан деньги, а фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа