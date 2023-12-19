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В Томске транспортные полицейские задержали авиапассажира, нарушавшего общественный порядок

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Ирина Волк рассказала о том, что МВд пресекли полет нетрезвого пассажира до Москвы.

На территории аэропорта города Томска сотрудникам российских правоохранительных органов на транспорте поступило сообщение о том, что на борт самолета рейсом Т"омск – Москва" требуется помощь сотрудников полиции. Экипаж рассказал о неадекватном поведении одного из пассажиров. Они уточнили, что у 49-летнего мужчины, жителя столицы, фиксируются видимые признаки опьянения.

Мужчина во время посадки стал вести себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. На законные требования командира авиалайнера и бортпроводников прекратить противоправные действия отвечал нецензурной бранью.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Сотрудники  полиции доставили правонарушителя в дежурную часть. Позже медицинское освидетельствование подтвердило информацию о том, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлен административный протокол по статьям 20.1, 20.21, 19.3 КоАП РФ.

Задержан участник нападения на жителей Новолакского района Республики Дагестан в 1999 году.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: аэропорт, ирина волк, мвд, москва, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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