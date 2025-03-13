По данным следствия, мужчине поступило несколько звонков от якобы работников государственных и правоохранительных органов.

В Москве пенсионер помог полиции задержать курьера, направленного к нему онлайн-аферистами. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 76-летнему жителю столицы поступило несколько звонков от якобы работников государственных и правоохранительных органов. Они убедили его обналичить денежные средства и передать их для размещения на "безопасный счет". Пенсионер приготовил 800 тысяч рублей, но не передал их незнакомцам, так как засомневался в правильности своих действий.

Прибывшие к мужчине полицейские наблюдали за его переговорами с мошенниками. Он договорился передать деньги через службу такси, после чего в Королеве был задержан 19-летний курьер, забравший посылку у таксиста. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА