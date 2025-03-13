В Красноярке перед судом предстанет серийный похититель элитного алкоголя

Мужчина 11 раз украл из разных магазинов дорогостоящее спиртное.

В Красноярске перед судом предстанет серийный похититель элитной алкогольной продукции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что с начала июля 2024 года от сотрудников торговых сетей Кировского района города поступил ряд обращений о пропажах бутылок с дорогостоящими спиртными напитками. Все свидетели преступлений указывали на неизвестного, который заходил в магазины и похищал товары с полок.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель краевого центра 1989 года рождения. пресс-служба МВД РФ

Мужчина признался на допросе в том, что заходил в магазины и, пока никто не видел, брал с полки товары. Далее бутылки о прятал к себе под куртку или в штаны. Не рассчитываясь на кассе посетитель покидал помещение. В текущий момент установлена причастность злоумышленника к 11 криминальным эпизодам. Местному жителю удалось похитить алкоголя на общую сумму в 82 тысячи рублей. В его отношении ведется уголовное дело ро частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ. За совершенные правонарушения мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: МВД 24