По факту смерти игрока на кок-бору задержан его соперник и судья матча

Наездник в селе Военно-Антоновка погиб до прибытия скорой помощи.

По факту смерти спортсмена-наездника во время игры кок-бору задержан его оппонент и судья матча. Милиция на территории Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного УВД. Известно, что подозреваемыми в расследовании стал 29-летний игрок А.Ч и 42-летний арбитр Ш.У. В настоящее время оба фигуранта располагаются в изоляторе временного следствия, в их отношении проводятся экспертизы.

Ранее в селе Военно-Антоновка во время игры в кок-бору на кубок в честь Нооруза скончался 44-летний Мирлан Сраждинов. Трагедия произошла после того, как в игрока врезался другой наездник. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. У погибшего пациента медиками позже была зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, а также перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытый перелом носа и закрытый перелом верхней челюсти.

Полиция разыскивает подозреваемого в избиении подростка на Большом проспекте.

Фото: УВД Киргизии

Видео: Telegram / Sputnik Кыргызстан