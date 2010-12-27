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В Москве педофил четыре дня держал 13-летнюю школьницу взаперти и насиловал
Сегодня, 10:41
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nastya960

В Москве педофил четыре дня держал 13-летнюю школьницу взаперти и насиловал

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Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за разбой 32-летний уроженец Магнитогорска.

Педофил четыре дня удерживал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы. В доме на 1-й Новокузьминской улице мужчина избивал и насиловал девочку. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным СМИ, 32-летний мужчина начал избивать и насиловать несовершеннолетнюю, когда она начала просить отпустить ее домой. В итоге девочка смогла попасть домой только через 4 дня.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

Ранее в Удмуртии заключенный, избежавший смертной казни, вышел на свободу и надругался над 7-летней девочкой.

Видео: Piter.TV

Теги: дети, москва, педофил
Категории: Лента новостей, Новости России,

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