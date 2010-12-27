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В Удмуртии заключенный, избежавший смертной казни, вышел на свободу и надругался над 7-летней девочкой
Сегодня, 11:44
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MShaffter

В Удмуртии заключенный, избежавший смертной казни, вышел на свободу и надругался над 7-летней девочкой

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Извращенца задержали.

В Глазове 56-летний мужчина заманил 7-летнюю девочку и изнасиловал ее.

По версии следствия, 4 августа мужчина увидел на детской площадке 7-летнюю девочку, пообещав ей сладости и катание на аттракционах, заманил ребенка в безлюдное место и изнасиловал. После чего педофил скрылся. Ребенок обратилась за помощью к продавщице магазина неподалеку, которая вызвала полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий извращенца удалось вычислить и поймать. Им оказался местный житель, который неоднократно был судим за тяжкие преступления. В 1998 году он избежал смертной казни, а 3 года назад вышел на свободу по УДО. До настоящего времени проживал один.

В хорде следственных действий кроме всего прочего выясняются другие противоправные действия данного мужчины.

Сегодня ранее: В Сочи школнице удалось сбежать от насильника-педофила на пляже.

Фото: СУ СК РФ по РУ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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