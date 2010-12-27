В Сочи задержали педофила, который пытался изнасиловать школьницу на пляже

Несовершеннолетняя дала яростный отпор насильнику, сбежала и сообщила взрослым.

В Лазаревском районе Сочи мужчина напал с целью изнасилования на несовершеннолетнюю.

На одном из пляжей в Лазаревском районе Сочи около 19 часов 19 августа мужчина напал на школьницу, начал ее душить и пытался изнасиловать. Девочка дала яростный отпор педофилу, чудом вырвалась и убежала. После случившегося она сообщила взрослым, которые обратились в полицию. Школьница сумела подробно описать нападавшего.

Сотрудники полиции оперативно составили ориентировку, по которой бдительные граждане узнали на одной из улиц Сочи извращенца. Мужчину задержали.

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Фото: ВК, Подслушано Краснодар