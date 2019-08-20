В Домодедово отчим регулярно насиловал 8-летнего пасынка, а затем убил

Суд отправил педофила на 24 года в колонию строго режима.

В Подмосковье в Домодедово состоялся суд над убийцей и насильником 8-летнего мальчика.

По версии суда и следствия с августа по декабрь 2016 года мужчина регулярно насиловал 8-летнего сына своей сожительницы, а также неоднократно давал ребенку наркотические средства. В декабре мужчина зажал ребенку рот и нос, пока тот не задохнулся. Убедившись, что мальчик скончался, он вывез тело на машине на кладбище к деревне Лямцево и закопал в снегу.

Сейчас состоялся суд над 39-летним мужчиной. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего", "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "склонение к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего". Суд отправил мужчину в колонию строго режима на 24 года.

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Видео: Архив Piter.TV