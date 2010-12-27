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В Ростовской области мужчина истязал 2-летнего ребенка своей сожительницы
Сегодня, 13:41
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MShaffter

В Ростовской области мужчина истязал 2-летнего ребенка своей сожительницы

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Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В Ростовской области 26-летний мужчина истязал сынишку своей сожительницы, пока та была в отъезде.

Следственный Комитет по Ростовской области сообщается, что 26-летний житель Целинского района с 15 по 17 августа истязал и бил 2-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Из-за личных неприязненных отношений мужчина бил ребенка, толкал его в спину, при этом ребенок ударялся головой и остальными частями тела о различные предметы мебели. 

подозреваемый, находясь по месту своего жительства,   действуя на почве личных неприязненных отношений, неоднократно, со значительной силой толкал в спину  2-летнего сына своей сожительницы, от чего  ребенок ударялся головой  и туловищем о различные предметы мебели. В результате противоправных действий подозреваемого мальчик получил  множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью опасный для  жизни человека.

СУ СК РФ по Ростовской области

Мать ребенка в это время была в отъезде. Приехав, она увидела у сынишки множественные синяки и отвезла его в больницу. Малыш сейчас находится в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Сегодня ранее: В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении работников службы опеки и профилактики, после того, как отец пьяница и рецидивист выбросил из окна 4-месячную дочь.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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