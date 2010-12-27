В Ростовской области мужчина истязал 2-летнего ребенка своей сожительницы

Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В Ростовской области 26-летний мужчина истязал сынишку своей сожительницы, пока та была в отъезде.

Следственный Комитет по Ростовской области сообщается, что 26-летний житель Целинского района с 15 по 17 августа истязал и бил 2-летнего мальчика, сына своей сожительницы. Из-за личных неприязненных отношений мужчина бил ребенка, толкал его в спину, при этом ребенок ударялся головой и остальными частями тела о различные предметы мебели.

подозреваемый, находясь по месту своего жительства, действуя на почве личных неприязненных отношений, неоднократно, со значительной силой толкал в спину 2-летнего сына своей сожительницы, от чего ребенок ударялся головой и туловищем о различные предметы мебели. В результате противоправных действий подозреваемого мальчик получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека. СУ СК РФ по Ростовской области

Мать ребенка в это время была в отъезде. Приехав, она увидела у сынишки множественные синяки и отвезла его в больницу. Малыш сейчас находится в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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