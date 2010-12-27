После убийства младенца в Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки

Глава неблагополучной семьи, ранее судимый за жестокие преступления, выбросил 4-месячную дочь из окна общежития.

15 августа 43-летний мужчина, будучи в сильном опьянении, выбросил свою 4-месячную дочь из окна общежития на 4 этаже. Органы опеки знали, что семья неблагополучная, но дети продолжали жить в опасных для них условиях, что в конечном итоге привело к гибели младенца.

Как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю, утром 15 августа пьяный отец выбросил из окна 4 этажа свою 4-месячную дочь. Малышка от полученных травм скончалась. По данному факту в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Во время следствия было установлено, что семья состояла на учете, как неблагополучная. Оба родителя состоят на учете у врача-нарколога и злоупотребляют спиртными напитками. Мать погибшей девочки лишена родительских прав на троих старших детей от первого брака. Мужчина ранее судим за совершение особо тяжких преступлений.

Также и отец, и мать убитой девочки ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений в отношении полуторагодовалого сына. В декабре 2018 года мальчик был изъят из семьи, а в январе 2019 года уже был снова возвращен в семью. При принятии этого решения органами профилактики не были учтены все вышеперечисленные факты.

По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников органов профилактики следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). СУ СК РФ по Красноярскому краю

В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи изучат все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер.

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Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю