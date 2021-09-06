В Москве пассажиров эвакуируют со стации метро "Проспект Вернадского"

Спасатели эвакуируют пассажиров со стации метро "Проспект Вернадского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Об инциденте стало известно в понедельник, 6 сентября. На станции метро "Проспект Вернадского" произошло задымление. На место приехали сотрудники полиции и МЧС. Очевидцы утверждают, что на станции "Юго-Западная" также чувствует запах дыма. Источник уточнил, что причина задымления на красной ветке метрополитена стало короткое замыкание в вагоне поезда. Сейчас возгорание ликвидировано. Обстановка в метрополитене спокойная. Метро заработает в течение 15 минут.
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Видео: Telegram/Новости Москвы
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