Известно, что актер умер в своем доме в Париже. Ему было 88 лет.

Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на адвоката актера.

Адвокат артиста рассказал, что Бельмондо в последнее время испытывал сильную усталость. Причина смерти пока неизвестна. Актер умер в своем доме в Париже. По словам адвоката, "он ушел мирно". Вместе с тем, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон и премьер-министр страны Жан Кастекс выразили свои соболезнования.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он задумался кем хочет быть в будущем, актером или спортсменом. В 20 лет он окончательно определился и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После этого Бельмондо начал сниматься в кино и стал символом целого поколения. В 2016 году он получил премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф. Также актера наградили Почетной Золотой пальмовой ветвью Канского кинофестиваля (2011). В 2019 году Бельмондо стал высшим офицером ордена Почетного легиона.

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Фото: агентство Agence France-Presse