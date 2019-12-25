Продажи электродов для печей, мясных консервов, риса, полуобработанного палладия, бромидов натрия и калия упали почти до нуля.

В Москве озвучили сферы с почти полным сокращением продаж в пандемию. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Московский экспортный центр (МЭЦ) посчитал, что серьезное сокращение заграничных поставок наблюдается в отрасли электроники и электротехники. Выручки упали на 33% по сравнению с прошлым годом. Столичные производители машин и оборудования в период пандемии потеряли 32% заработка.

В условиях закрытых границ правительство Москвы поддерживает экспортеров с помощью субсидий и грантов: к этому моменту выделено почти 280 млн рублей для 120 компаний столицы, ведущих внешнеторговую деятельность. - руководитель департамента Алексей Фурсин

Финансовую помощь от МЭЦ получили производитель лазеров для оборудования и промышленных установок "Лазер экспорт" (в размере 2,3 млн рублей) и производитель приборов и оборудования пищевой промышленности "Аллюръ" (754 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили, что ученые Университета Хоккайдо смогли сымитировать функцию памяти при помощи гидрогеля.

Фото: pixabay