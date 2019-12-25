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В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня
Сегодня, 11:15
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В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня

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Изменения вступают в силу со следующей недели.

В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства и мэра столицы. Чиновник отметил, что в российской столице для индивидуальных предпринимателей и организаций режим будет завершен со следующей недели.

Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа

указ Сергея Собянина, главы Москвы

Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, нерабочие дни, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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