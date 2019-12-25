Изменения вступают в силу со следующей недели.

В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства и мэра столицы. Чиновник отметил, что в российской столице для индивидуальных предпринимателей и организаций режим будет завершен со следующей недели.

Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа указ Сергея Собянина, главы Москвы

Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.

Фото: Piter.tv