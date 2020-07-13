В Москве отменили масочный режим на улице

Также в столице открываются детские лагеря, сняты ограничения для предпринимателей.

В Москве отменили масочный и перчаточный режим на улице. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также возобновляют работу аттракционы, парки культуры и отдыха. Разрешена работа культурных центров и компаний, занимающимися организацией досуга.

Также в столице открываются детские лагеря, сняты ограничения для предпринимателей.

Ранее мы писали, что в Москве за сутки еще почти 400 человек вылечились от коронавируса.