В Москве отменили масочный режим на улице

В Москве отменили масочный и перчаточный режим на улице. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также возобновляют работу аттракционы, парки культуры и отдыха. Разрешена работа культурных центров и компаний, занимающимися организацией досуга.
Также в столице открываются детские лагеря, сняты ограничения для предпринимателей.
Ранее мы писали, что в Москве за сутки еще почти 400 человек вылечились от коронавируса.
Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина
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