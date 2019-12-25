После объявления самоизоляции оборот в заведениях общепита упал почти в пять раз.

В Москве открылись треть летних веранд кафе и ресторанов. Остальные пока готовятся к открытию в ближайшее время. Об этом рассказал столичный вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он отметил, что в этом году три тысячи заведений общепита получили разрешения на строительство веранд — это столько же, как и в прошлом году. Пока из них смонтированы не все.

Ефимов подчеркнул, что, по его мнению, отрасль общественного питания довольно быстро смогла переориентироваться на доставку. Так, рассказал он, в первую неделю после объявления самоизоляции оборот в заведениях общепита упал почти в пять раз. Однако 15 июня он составил уже 70% от докризисного периода. Вице-мэр выразил надежду, что с открытием веранд оборот в кафе и ресторанах вернётся на прежний уровень.

Ранее петербургские рестораторы рассказали о планах открытия заведений.