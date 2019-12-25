В Москве от коронавируса вылечились восемь человек

Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве из инфекционных больниц выписали восемь человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19. Об этом журналистам рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в штабе противодействия инфекции. Семь человек были выписаны из ИКБ №1, а один – из медкомплекса в Коммунарке. Их комплексные лабораторные исследования на инфекцию показали отрицательный результат.

Состояние пациентов удовлетворительное, все они выписаны.

Ранее мы сообщали о том, что Россия передала в 13 стран мира тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.