В Москве за сутки от коронавируса скончались 3 человека

Умершим было от от 63 до 72 лет.

В Москве с диагнозом коронавирус COVID-19 скончались еще 3 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 2 апреля сообщает, что в столице от коронавируса скончались 3 пациента. У всех троих была двусторонняя пневмония и подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. У скончавшихся имелись сопутствующие заболевания: кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Возраст умерших от 63 до 72 лет, одна из них недавно вернулась из-за границы.

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