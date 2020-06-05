В Москве один человек погиб при взрыве в девятиэтажном доме

Одного человека успели спасти.

"РИА Новости" сообщили о произошедшем взрыве на юге Москвы. Очевидцы услышали несколько хлопков в жилом доме на улице Дорожной. По предварительной информации от несчастного случая погиб один человек. Еще одного жителя столицы удалось спасти из девятиэтажного здания. Журналисты ссылаются на информацию, предоставленную ГУ МЧС по региону. В настоящее время пострадавший направлен к медикам.

После взрыва в здании начался пожар. Очаг пламени составил около 30 квадратных метров. К 12:54 дня открытое горение экстренными службами было ликвидировано. В настоящее время эксперты выясняют обстоятельства возгорания и гибели человека.

В МЧС объяснили языки пламени из асфальта на Витебском проспекте.