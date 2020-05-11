В МЧС объяснили языки пламени из асфальта на Витебском проспекте

Пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Представители ГУ МЧС по Петербургу рассказали, отчего на проезжей части по Витебскому проспекту из-под асфальта вырвался огонь.

По данным пресс-службы ведомства в 18:31 часов 11 марта, у доме №7 вдоль проезжей части из-под тротуара произошел хлопок с выбросом пламени. В результате проверки установлено, что под землей проходит электролиния 6 кВ. По информации комитета по энергетике, сообщает МЧС, произошел скачок напряжения с переключением фидера. Пострадавших нет, отключенных потребителей также нет.

Напомним, вечером 11 мая в распоряжении Piter.tv оказалась "огненная" видеозапись – на пересечении Витебского проспекта и улицы Рощинской из-под асфальта на проезжей части дороги вырвался сильный огонь. Покрытие сильно пострадало, людей пламя не задело.

Видео: Piter.tv