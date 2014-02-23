В Москве оценили влияние урбан-психологии на жизнь в мегаполисе

По словам экспертов, мегаполису необходимо отвечать на вызовы нового времени.

В Москве в рамках масштабной дискуссии "Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса" оценили влияние урбан-психологии на жизнь в крупном городе. Об этом сообщает телеканал "360".

Основатель клуба UrbanClub Лилия Щекина заявила, что урбан-психология способна решать многие задачи в том, чтобы современные города помогали человеку обеспечивать его благополучие. Она подчеркнула, что мегаполису необходимо учитывать эмоциональное состояние жителей и отвечать на вызовы нового времени.

Другой спикер, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов призвал уже сейчас задумываться о том, насколько комфортно будет в мегаполисе детям. По его словам, российские города обязаны быть удобными для всех. Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости проработки всех алгоритмов интеграции реакций психики человека в практику градостроительства.

Фото: Piter.tv