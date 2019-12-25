Температура воздуха прогреется до 31-32 градусов.

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время температура воздуха прогреется до 31-32 градусов. В таких случаях, рассказал учёный, МЧС всегда объявляет штормовое предупреждение, так как такая высокая температура негативно влияет на большинство людей.

Вильфанд отметил, что на протяжении недели подобные предупреждения могут объявляться несколько раз.

Ранее петербуржцев предупредили о грозах и ливнях в среду.