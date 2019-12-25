Петербуржцев предупредили о грозах и ливнях в среду

Температура воздуха прогреется до плюс 29-31 градусов.

В среду, 17 июня, в Петербурге ожидается жаркая погода. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха поднимется до плюс 18-20 градусов. Днем потеплеет до плюс 29-31 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 1-3 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 761 мм рт. ст.

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