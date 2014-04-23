В Москве обезврежена банда, похищавшая деньги со счетов мертвых людей

девять злоумышленников из нескольких регионов России в течение 1, 5 лет участвовали в криминальной схеме.

Российские правоохранительные органы в Москве пресекли незаконную схему дистанционного хищения денежных средств умерших граждан. Официальный пресс-секретарь МВД Ирина Волк в социальных сетях сообщила о том, что злоумышленники в течение полутора лет занимались получением сбережений граждан. Для этого они перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги с банковских счетов. Фигурантами расследования стали девять человек. Они были задержаны на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл, а также в столице нашей страны.

Ими оказались жители разных регионов в возрасте от 19 до 29 лет, а также 44-летний житель города Саратова, который является предполагаемым организатором преступной схемы. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время полицией аыявлено более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Общая сумма материального ущерба составила более 200 миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Членам банды грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срое до десяти лет. Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Семья из Вологды пыталась похитить денежные средства с банковского счета гражданки.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк