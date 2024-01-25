Семья из Вологды пыталась похитить денежные средства с банковского счета гражданки

Мошенники пытались перевести 571 тысячу рублей с чужого счета, но были пойманы.

Семейную пару из Вологодской области российские правоохранительные органы совместно с сотрудниками Росгвардии и УФСБ задержали за попытку хищения денежных средств с банковского счета гражданки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее местная жительница сообщила оперативникам о том, что неизвестные получили доступ к ее счету и намеревались перевести с него средства в размере 571 тысячи рублей. Однако потерпевшая вовремя позвонила в банк и заблокировала счета. По факту произошедшего полиции возбудила уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ. Подозреваемые были пойманы в Нижегородской области.

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В отношении фигурантов расследования злоуышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас МВД устанавливает возможных соучастников задержанных по криминальной деятельности.

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Фото м видео: МВД медиа