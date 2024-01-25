Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих авиабилеты со скидкой

Большинство пострадавших осознают, что были обмануты, прибыв непосредственно в аэропорт.

В течение последнего года жители России значительно чаще сталкиваются с проблемами мошенничества при приобретении билетов на авиарейсы онлайн. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, большинство пострадавших осознают, что были обмануты, прибыв непосредственно в аэропорт.

Преступники действуют следующим образом: представляясь сотрудниками авиакомпании, они привлекают внимание потенциальных пассажиров значительными скидками на авиабилеты и связываются с ними через социальные сети. Затем злоумышленники запрашивают персональные сведения жертвы якобы для оформления заказа.

Следующим этапом становится изменение адреса веб-сайта, ранее предоставленного потенциальным клиентам. Это делается для маскировки истинных намерений преступников.

Представители правоохранительных органов напоминают гражданам, что представители авиаперевозчиков никогда самостоятельно не инициируют контакты с клиентами посредством телефонных звонков или сообщений в соцсетях с целью предложить скидки или другие специальные условия приобретения билетов.

Ранее мы сообщили о том, что полиция ликвидировала подпольное казино в Ленобласти.

Фото: Piter.TV