Инцидент не повлиял на движение поездов.

В Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 31 июля на перегоне Матвеевская – Москва-Сортировочная. По информации источника, неизвестный выбрал один из четырех релейных шкафов, вскрыл дверь и облил его горючим. Отмечается, что злоумышленник выбрал нерабочий шкаф.

Вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Инцидент не повлиял на движение поездов. Возбуждено уголовное дело по статье "приведение в негодность путей сообщения".

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Видео: Telegram / SHOT