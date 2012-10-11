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В Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге

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Инцидент не повлиял на движение поездов.

В Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 31 июля на перегоне Матвеевская – Москва-Сортировочная. По информации источника, неизвестный выбрал один из четырех релейных шкафов, вскрыл дверь и облил его горючим. Отмечается, что злоумышленник выбрал нерабочий шкаф.

Вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Инцидент не повлиял на движение поездов. Возбуждено уголовное дело по статье "приведение в негодность путей сообщения".

Ранее мы сообщали, что в Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: железная дорога, москва, поджог, релейный шкаф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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