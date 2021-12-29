Преступники скрылись, пострадавший ранен.

В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза". Информацией о ситуации поделились в собственном Telegram-канале представители региональной прокуратуры. Они уточнили, что инцидент зафиксирован днем28 декабря на юго-западе столицы. На запись с видеокамеры попала вооруженная разборка между участниками конфликта.

В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А. пресс-служба прокуратуры Москвы

В правоохранительных органах считают, что трое участников ссоры стреляли в своего оппонента. Предположительно, в руках злоумышленников находилось травматическое оружие. Потерпевший был ранен. Его пришлось госпитализировать с места событий. Преступники скрылись на белом автомобиле. Сейчас транспортное средство разыскивается.

В Махачкале произошла массовая драка между рабочими и местными жителями.

Фото и видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ