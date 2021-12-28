В Махачкале произошла массовая драка между рабочими и местными жителями

Предварительной причиной драки стала перекрытая на ремонт улица.

В центре Махачкалы произошла массовая драка между рабочими подрядной организации и местными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Предварительной причиной драки стала перекрытая на ремонт улица города. Источник сообщил, что представители организации, которая отвечает за ремонт, ранее предупреждали об этом граждан. Драка развернулась между рабочими организации и теми, кто пытался въехать на участок под асфальтирование.

В результате происшествия были задержаны несколько человек. Инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске произошла массовая драка.

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