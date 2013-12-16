Обстоятельства преступления по Севастопольскому проспекту устанавливаются.

В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование. Соответствующее заявление журналистами сделали представители региональной прокуратуры. Они пояснили, что возбуждено уголовное дело (по части 1 статьи 105 УК РФ) по факту, зафиксированному на юге города. Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. Столичный Следственный комитет добавил, что жертве было 29 лет. Накануне девушка обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что некто ее преследует. Подробности произошел уточняются.

На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. пресс-служба прокуратуры Москвы

В настоящее время криминалисты работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Работа координируется зюзинским межрайонным прокурором Дмитрием Ткачевым.

Выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод москвичка приговорена к 1,5 года колонии-поселения.

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