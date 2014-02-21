Выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод москвичка приговорена к 1,5 года колонии-поселения

Бутырский районный суд признал вину Марины Барышниковой.

Выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод москвичка приговорена к лишению свободы и отбывания срока наказания в виде 1,5 лет на территории колонии-поселения. Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры, комментируя постановление Бутырской районной судебной инстанции. Известно, что 43-летняя местная жительница признана виновной по уголовной статье за покушение на убийство новорожденного ребенка. Инцидент произошел недавно на северо-востоке российской столицы.

Марина Барышникова осуждена за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка (части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении. пресс-служба прокуратуры Москвы

Напомним, что Марина Барышникова, будучи беременной, решила не вставать на учет по беременности и родам в медицинскую организацию города. Она также не приняла никаких мер по благоприятному течению и исходу беременности. В ванной комнате квартиры по Северному бульвару фигурантка расследования 14 апреля 2022 года родила девочку. Далее женщина запеленала малышку в полотенце, после чего положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа жилого дома. Сейчас власти региона установили опеку над детьми осужденной. Речь идет о новорожденной девочки и сыном 2017 года рождения.

Мать, убившую новорожденную дочь в Петербурге, отправили в тюрьму на 3,5 года.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

