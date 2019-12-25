Мать, убившую новорожденную дочь в Петербурге, отправили в тюрьму на 3,5 года

После родов подсудимая поместила ребёнка в полиэтиленовый пакет, завязала узлом, перекрыв доступ кислорода, и выбросила пакет в реку.

Женщина, утопившая своего новорожденного ребенка, приговорена к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что 20 сентября 2021 года женщина, находясь на берегу реки Ижора в Колпинском районе, родила девочку. После родов подсудимая поместила ребёнка в полиэтиленовый пакет, завязала узлом, перекрыв доступ кислорода, и выбросила пакет в реку. Увидев, что пакет упал на отмель реки Ижора и виден с берега, женщиная спустилась к реке и повторно выбросила пакет с ребенком в реку.

Суд приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга