По его словам, он серьёзно не пострадал.

В Москве напали на экс-фигуранта "Московского дела" Егора Жукова. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на главу "Команды Егора Жукова" Евгения Овчарова.

Сообщается, что двое неизвестных напали на Жукова возле подъезда его дома около полуночи 24 июля.

Егор поставил "блок" первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности. Евгений Овчаров, глава "Команды Егора Жукова"

Позже Жуков сам рассказал о произошедшем в своём телеграм-канале. По его словам, он серьёзно не пострадал. Он передал привет журналисту Дмитрию Низовцеву координатору "Открытой России" Сергею Наумову, которых ранее также избили неизвестные.

Ранее Егор Жуков стал корреспондентом "Новой газеты".

Видео: TG / Команда Жукова